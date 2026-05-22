Arcángel genera polémica: El Bogueto responde a sus declaraciones

El Bogueto explota contra Arcángel tras comentarios sobre España

El Bogueto cree que será el público quien decida si disculpa a Arcángel por sus comentarios sobre España. El Bogueto arremetió contra Arcángel tras comentarios sobre España y considerar que era una "estupidez" que este país se disculpara con Latinoamérica.

Reacciones de El Bogueto

El reguetonero mexicano se tomó con gracia las palabras de Arcángel y cree que será el público quien le reproche al cantante de origen dominicano.

Comentarios de Arcángel

Armando Toledo Rosas, El Bogueto, fue cuestionado sobre qué pensaba de las palabras de Arcángel, quien asegura que España "hizo valer" a Latinoamérica.