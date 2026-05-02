Familia de Zayn Malik pide frenar envío de flores tras su hospitalización

El cantante Zayn Malik fue hospitalizado debido a un problema cardíaco, lo que generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes comenzaron a enviar miles de arreglos florales como muestra de afecto.

La respuesta masiva provocó complicaciones logísticas en una florería de Inglaterra, encargada de recibir los detalles. Ante la situación, la familia del artista intervino para pedir a los fans que detuvieran el envío de flores y, en su lugar, canalizaran su apoyo hacia causas humanitarias.

A través de redes sociales, una prima del exintegrante de One Direction agradeció las muestras de cariño, pero explicó que la cantidad de pedidos había rebasado la capacidad operativa del negocio, calificando la situación como inviable.

La familia sugirió a los seguidores realizar donaciones al proyecto Palestine Project en nombre del cantante. Por su parte, la florería The Hidden Bouquet confirmó que ya no podía aceptar más solicitudes.

Actividad profesional de Zayn Malik

En cuanto a su actividad profesional, Malik canceló una presentación en Kingston y una aparición en el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Actualmente permanece bajo observación de un especialista en cardiología.

Pese a la situación, su gira —que contempla 31 fechas— continúa programada para iniciar el 12 de mayo en Manchester, con presentaciones posteriores en Glasgow, Birmingham y Londres, antes de trasladarse a América.

Conflicto con Louis Tomlinson

Finalmente, también se dio a conocer que Malik y su excompañero Louis Tomlinson tuvieron un altercado físico durante la grabación de un documental para Netflix, proyecto que fue cancelado tras el incidente.