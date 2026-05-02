Zayn Malik cancela su gira en Estados Unidos por problemas de salud

Ciudad de México.— El cantante británico Zayn Malik canceló las fechas de su gira en Estados Unidos debido a problemas de salud, decisión con la que busca enfocarse completamente en su recuperación.

De acuerdo con información publicada por ABC Noticias, el artista optó por suspender sus presentaciones en territorio estadounidense como parte de un ajuste en su agenda profesional, luego de enfrentar complicaciones médicas recientes.

¿Qué motivó la cancelación de la gira?

La cancelación forma parte de una reestructuración más amplia de su gira, en la que también redujo el número de conciertos programados, priorizando su estado físico antes de retomar los escenarios.

El exintegrante de One Direction había generado expectativa entre sus seguidores con su nueva etapa musical; sin embargo, su condición de salud lo llevó a pausar actividades clave relacionadas con sus presentaciones en vivo.

Reacciones de los seguidores

El propio cantante ha expresado que, aunque su intención es continuar con su carrera y reencontrarse con sus fans, necesita recuperarse por completo antes de volver a los escenarios. La decisión ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes han manifestado preocupación, pero también apoyo ante la situación que atraviesa el intérprete.

La gira estaba ligada a la promoción de su más reciente material discográfico, por lo que los cambios impactan directamente en la difusión de esta nueva producción.