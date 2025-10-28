Captan a Justin Bieber saliendo triste de la Serie Mundial

La Serie Mundial no solo atrajo la atención por la acción deportiva, sino también por el drama fuera del campo. Un video que se hizo viral en redes sociales muestra al cantante canadiense Justin Bieber saliendo visiblemente triste y cabizbajo de uno de los juegos del Clásico de Otoño, supuestamente debido a la insistencia de su esposa, la modelo Hailey Bieber, para abandonar el estadio.

El clip, grabado por un aficionado, capturó el momento en que la pareja se retira del evento. Mientras Hailey Bieber caminaba con un paso firme y sin mostrar emociones particulares, Justin se rezagaba, con una expresión de desánimo que muchos internautas interpretaron como frustración por tener que irse antes de tiempo.

Especulación en Redes Sociales

El video desató de inmediato una ola de comentarios en plataformas sociales, donde los fans especularon sobre la dinámica de la pareja y si la decisión de abandonar el juego fue unilateral. Muchos usuarios simpatizaron con el cantante, sugiriendo que, como gran aficionado al deporte, se sentía "arrastrado" fuera de la experiencia.

Justin Bieber y Hailey son constantemente objeto de escrutinio mediático, y cualquier interacción capturada en público suele generar análisis y debates sobre su vida marital. Aunque ni el cantante ni la modelo han comentado sobre el video o las razones de su salida anticipada de la Serie Mundial, las imágenes se han sumado a la lista de momentos virales que alimentan el chisme de la farándula internacional.