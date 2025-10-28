Exbaterista de PXNDX acusa a José Madero de infidelidad con su esposa y cierra la puerta a un reencuentro

El exbaterista de PXNDX, Jorge Vázquez "Kross", desató polémica en redes sociales al afirmar que su esposa le fue infiel con José Madero, líder y vocalista de la extinta banda regiomontana. La confesión, realizada durante una transmisión en vivo, reavivó viejas tensiones entre los exintegrantes y descartó cualquier posibilidad de reencuentro.

"Mi esposa me fue infiel con Pepe Madero", declaró Kross, visiblemente afectado. Según el músico, el hecho era conocido dentro del ambiente musical: "Todo Monterrey ya lo sabe, no es algo nuevo", aseguró, sugiriendo que esta situación habría sido uno de los factores que rompieron los lazos entre los miembros del grupo.

El baterista fue tajante al señalar que, tras lo ocurrido, no existe posibilidad de reconciliación ni de una reunión de PXNDX, agrupación que se separó oficialmente en 2016 luego de una exitosa trayectoria en la escena del rock alternativo mexicano.

Por su parte, José Madero no ha emitido respuesta alguna ante las acusaciones. En redes sociales, sus seguidores se mantienen divididos: algunos le piden aclarar los hechos, mientras otros defienden su derecho a mantener el tema en el ámbito personal.

Madero, quien ha consolidado una carrera como solista, ha enfrentado diversas controversias mediáticas, aunque ninguna tan delicada como esta.

PXNDX, formada en Monterrey en 1996, alcanzó gran popularidad con álbumes como Para ti con desprecio y Amantes sunt amentes, convirtiéndose en un referente del rock mexicano en los años 2000. No obstante, los conflictos internos y las diferencias personales marcaron el final del grupo.

Las declaraciones de Kross reavivan tanto los rumores sobre las tensiones dentro de la banda como el interés de los fanáticos por conocer las verdaderas razones detrás de su separación definitiva.