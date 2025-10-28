Christian Nodal aparece borracho en Monterrey y lanza indirectas a Cazzu

El concierto de Christian Nodal en Monterrey se convirtió en tendencia tras difundirse videos donde el cantante aparece con un comportamiento que muchos calificaron como errático y posiblemente bajo los efectos del alcohol. El evento, realizado el 26 de octubre, contó con la participación de invitados como Piso 21, José Madero y Ángela Aguilar, actual pareja del intérprete sonorense.

En las grabaciones compartidas por los asistentes, se observa a Nodal balbuceando algunas frases y dirigiéndose al público con un tono emocional. Durante uno de los momentos más comentados de la noche, el artista expresó:

"Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Que no se dejen llevar por lo que se dice afuera. Lo que importa es lo que tenemos dentro. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Y mis palabras van con huevos y con el corazón."

Las declaraciones fueron interpretadas por algunos seguidores como indirectas hacia su expareja, Cazzu, con quien recientemente protagonizó una mediática ruptura. Otros, sin embargo, consideraron que se trató de una reflexión personal en medio de un momento de vulnerabilidad.

Mientras tanto, Cazzu continúa con su gira por México y ofreció una exitosa presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Durante el show, la cantante argentina se mostró firme y envió un mensaje que muchos tomaron como respuesta indirecta a la polémica generada tras el comunicado emitido días antes por el abogado de Nodal.

El comportamiento del intérprete de "Adiós amor" en Monterrey ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes se mantienen divididos entre la preocupación por su estado y la crítica por su actitud en el escenario.