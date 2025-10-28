Chris Evans y Alba Baptista anuncian el nacimiento de su primer hijo

El actor estadounidense Chris Evans, de 44 años, y su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, de 28, celebran la llegada de su primer hijo. De acuerdo con información publicada por TMZ, el bebé nació en Massachusetts, lugar donde la pareja ha establecido su hogar, marcando un momento especial en su historia de amor.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el nombre ni el sexo del recién nacido, ya que ambos artistas han mantenido su vida personal con gran discreción. Evans y Baptista contrajeron matrimonio en septiembre de 2023 durante una ceremonia privada en Cape Cod, seguida de una celebración íntima en Portugal.

La pareja hizo pública su relación apenas nueve meses antes de casarse, compartiendo en redes sociales algunas imágenes juntos, aunque siempre priorizando su privacidad.

Evans, reconocido mundialmente por su papel como Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, había manifestado en varias entrevistas su deseo de formar una familia. “El título de papá suena muy emocionante para mí”, comentó el actor en una ocasión.

Por su parte, Alba Baptista, conocida por su participación en las series “Warrior Nun” y “La señora Harris va a París”, también había expresado su ilusión por ser madre algún día.

La noticia del nacimiento de su primer hijo marca un nuevo capítulo para la pareja, que continúa consolidándose como una de las más queridas y reservadas de Hollywood.