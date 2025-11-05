Revelado el cartel completo del Tecate Pal Norte 2026 en Monterrey

El festival Tecate Pal Norte por fin reveló el cartel completo para su edición 2026, confirmando un lineup masivo y diverso que busca sorprender al público en el festival más importante de Monterrey. La edición contará con la participación de potencias del rock, el hip-hop, el pop global y la música regional mexicana, incluyendo como headliners a The Killers, Tyler, The Creator, Guns N' Roses y Jackson Wang.

El evento, que se ha consolidado como uno de los más destacados de México, se llevará a cabo durante tres días consecutivos: 27, 28 y 29 de marzo de 2026, manteniendo su sede tradicional en el emblemático Parque Fundidora de Monterrey.

Estrellas y géneros que definen el Pal Norte 2026

El cartel de Tecate Pal Norte 2026 presenta una mezcla de géneros que cubre todos los gustos musicales de la audiencia, desde el rock alternativo hasta la creciente influencia del K-pop en la región:

Rock/Alternativo: Destacan las presencias de bandas icónicas como The Killers, la legendaria agrupación Guns N' Roses, Simple Plan, Molotov y Zoé.

Hip-Hop/Pop Global: El cartel se fortalece con el influyente rapero y productor Tyler, The Creator y la estrella pop Halsey.

K-Pop y Pop Latino: La inclusión del cantante surcoreano Jackson Wang (miembro de GOT7 con su proyecto solista) subraya la tendencia del K-pop en México. También figuran bandas populares como Morat.

Música Regional y Urbana: La presencia de Grupo Frontera y Panteón Rococó garantiza la representación de los géneros que dominan las listas de popularidad en el país.

Venta de boletos

Tras la revelación del cartel, la organización anunció la fecha para la venta general de boletos, ya que semanas atrás se había realizado una preventa para clientes de Hey Banco con precio especial sin el lineup confirmado.

La venta general de entradas para el Tecate Pal Norte 2026 se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre a partir de las 2:00 PM (hora local de Monterrey). Los tickets estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster. Se recomienda a los asistentes adquirir sus entradas con anticipación debido a la alta demanda que genera un cartel de este calibre.