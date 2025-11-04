Fan de Las Alucines se disculpa por abrazar a esposo de Lupita Villalobos

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre — La controversia que explotó en redes sociales tras un incidente durante un show en vivo de Los Alucines ha tomado un giro dramático. La fanática que protagonizó un incómodo momento al abrazar al esposo de la influencer Lupita Villalobos ha ofrecido una disculpa pública y, al mismo tiempo, ha denunciado amenazas recibidas en plataformas digitales.

El incidente, capturado en video y viralizado en cuestión de horas, ocurrió cuando la mujer del público se levantó de su asiento para abrazar sin consentimiento a Juan, el esposo de la creadora de contenido. A pesar de las peticiones previas de Juan para mantener la distancia, el gesto generó una evidente incomodidad que escaló rápidamente, provocando la intervención de Lupita Villalobos.

Visiblemente molesta, la influencer exigió respeto para su pareja, advirtiendo a la fan que se sentara en un tono que dejaba clara la tensión. La reacción de Lupita Villalobos recibió un apoyo masivo en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios argumentaron que la influencer actuó correctamente al defender los límites personales de su esposo.

De "broma malinterpretada" a denuncias de amenazas

Ante la ola de críticas y la difusión del video, la mujer involucrada decidió romper el silencio a través de su cuenta de TikTok. En su declaración, la fanática afirmó que el acto fue una "broma malinterpretada" y aseguró que su intención nunca fue faltar al respeto a la pareja. Además, reveló haber enviado ya un mensaje privado de disculpa a Lupita Villalobos para aclarar el malentendido.

"Después de lo que pasó, entendí que estuvo mal. Yo lo vi como algo de cotorreo, pero no imaginé que se vería así," comentó la fan en el video.

Sin embargo, el drama digital no se limitó al show. La mujer denunció que, como resultado de la intensa reacción en línea, ha comenzado a recibir múltiples amenazas en redes sociales, algunas de las cuales se han extendido peligrosamente, llegando incluso a involucrar a su hijo.

A pesar de su intento de disculpa y explicación, una gran parte del público en línea se ha mostrado escéptico ante su versión, manteniendo su respaldo a la postura de la influencer. Hasta el momento, Lupita Villalobos no ha emitido una nueva declaración pública sobre la disculpa o las amenazas denunciadas por la fan.

El caso subraya la rapidez con la que los incidentes en el entretenimiento en vivo pueden migrar a las plataformas digitales y las severas consecuencias personales que las reacciones virales pueden acarrear para los involucrados. El incidente de Juan Villalobos abrazo se suma a una serie de controversias recientes en el mundo del show e influencers en México, destacando la delgada línea entre la interacción con el público y la invasión a la privacidad personal.