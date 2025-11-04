Ángela Aguilar genera polémica en redes sociales por comparación con la Virgen María

La cantante mexicana Ángela Aguilar, integrante de la célebre dinastía musical, ha desatado una nueva ola de críticas en redes sociales, esta vez por una historia que compartió en su cuenta de Instagram. La publicación contenía un mensaje de una seguidora que, en un intento de consolarla por polémicas recientes, la comparaba indirectamente con la Virgen María.

La joven intérprete de música regional mexicana publicó el texto en sus historias, el cual decía: "Recuerda a María, que no necesitó explicar lo que solo Dios entendía. Ella guardaba todo en su corazón y en ese silencio encontró la fuerza más grande: la de confiar en el amor divino". Ángela Aguilar acompañó la imagen con la frase: "Mensajes que sanan. Gracias por tanto amor y apoyo, los llevo en mi corazón".

Aunque el mensaje buscaba un tono de apoyo ante el escrutinio público que ha enfrentado la artista, la publicación rápidamente generó indignación y polémica entre los internautas.

Acusaciones de arrogancia y autocomparación

La reacción negativa en las plataformas digitales se centró en la percepción de que la cantante estaba aceptando o endosando la comparación con la figura religiosa de la Virgen María, considerada una figura central y sagrada en el catolicismo.

Cientos de usuarios acusaron a la vocalista de la dinastía Aguilar de ser arrogante y de buscar limpiar su imagen a través de connotaciones religiosas. Adicionalmente, una facción de los críticos incluso sugirió que la propia Ángela Aguilar podría haberse escrito el mensaje a sí misma desde una cuenta alterna para generar empatía, dada la persistente negatividad que rodea su figura mediática.

Hasta el momento de esta publicación, la artista no ha emitido ninguna aclaración pública o respuesta a las críticas generadas por el mensaje de la comparación Virgen María.

Antecedente de la controversia por Invítame un café

Esta nueva controversia se suma a meses de escrutinio público para Ángela Aguilar. La cantante ha sido blanco constante de comentarios negativos en redes sociales a raíz de su canción "Invítame un café", un tema por el que recibió un reconocimiento en la categoría de compositora.

Usuarios y figuras del medio musical señalaron que la canción presentaba similitudes notables con el clásico "La gata bajo la lluvia" de la cantante española Rocío Dúrcal, lo que desencadenó acusaciones de plagio o falta de originalidad. Esta controversia llevó a que se pidiera la revocación del premio y se instara al reporte de la canción en plataformas digitales por presunta infracción de derechos de autor. La Princesa del Regional Mexicano sigue siendo un tema recurrente en las discusiones de tendencia en el espectáculo digital.