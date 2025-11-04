Director de Miss Universo Tailandia se disculpa por insultos a Fátima Bosch

MONTERREY, 4 de noviembre — Nawat Itsaragrisil, el director de la franquicia Miss Universo Tailandia, emitió una disculpa pública tras la masiva ola de críticas generada por sus comentarios despectivos dirigidos a Fátima Bosch, la representante de México en el certamen Miss Universo 2025. Sin embargo, el mensaje del directivo ha sido recibido con escepticismo y ha sido calificado en redes sociales como "forzado" y carente de autocrítica.

La controversia escaló a nivel internacional después de que se difundiera un video en el que Itsaragrisil increpaba a la concursante mexicana por no publicar suficiente contenido sobre el país anfitrión. Durante la transmisión, el director utilizó un insulto descalificativo, llamando a Bosch "estupi**", lo que provocó una condena inmediata por parte de la comunidad de certámenes de belleza y el público en general.

La disculpa que evade la autocrítica

Horas después de que el incidente se volviera viral, Itsaragrisil intentó mitigar el escándalo con una declaración ambigua durante una transmisión en vivo. El director evitó nombrar directamente a Fátima Bosch o reconocer el maltrato verbal específico que había ejercido.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes", declaró Nawat Itsaragrisil.

Esta formulación genérica de la disculpa de Nawat Itsaragrisil no logró calmar las aguas. Usuarios en las principales plataformas sociales señalaron que su mensaje carecía de sinceridad al no abordar el punto central de la polémica: el insulto directo a la representante de México. Las redes sociales insistieron en que el directivo estaba intentando diluir su responsabilidad al incluir a todas las participantes en su retractación.

El respaldo total a la representante mexicana

A raíz del incidente y el tono de la disculpa, el apoyo a Fátima Bosch se intensificó. La organización de Miss Universo México respondió a la polémica emitiendo una postura oficial a través de su director, George Figueroa. En su comunicado, la organización condenó enérgicamente las palabras de Nawat Itsaragrisil y reiteró su respaldo incondicional a la concursante mexicana.

Este incidente ha reavivado el debate sobre el trato que reciben las concursantes en los certámenes de belleza y el poder que ejercen los directivos de las franquicias. Mientras el público sigue manifestando su descontento con la conducta del director de Miss Universo Tailandia, Fátima Bosch se mantiene en el foco de la atención mediática, contando con el respaldo de su organización y de miles de seguidores a nivel global. El debate sobre el respeto y los límites en el mundo de los concursos de belleza continúa siendo una tendencia en el ámbito del show y la opinión pública.