Tecate Pa´l Norte anunció su cartel para 2027, encabezado por Travis Scott, Post Malone, Charli XCX, Avenged Sevenfold y Julión Álvarez. El festival celebrará su edición número 15 los días 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora, con ocho escenarios y una programación que reunirá propuestas de rock, pop, música electrónica, hip hop y regional mexicano.

La alineación también incluye a The Neighbourhood, Empire of the Sun, Kasabian, Fontaines D.C., Martin Garrix, Caifanes, Joji y Raye. Milo J, Young Miko, Kenia Os y Latin Mafia forman parte de la oferta musical, que contempla más de 150 artistas y 35 horas de actividad durante los tres días.

Venta de boletos y modalidades

La venta general comenzará el martes 1 de diciembre a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, mediante Ticketmaster. También habrá venta sin cargos por servicio en las taquillas del Auditorio Banamex, una alternativa para quienes adquieran sus accesos directamente en ese punto.

Los boletos se comercializarán por fases. Esto significa que los precios aumentarán conforme se agoten las localidades disponibles en cada etapa. El anuncio no especifica los costos de los abonos, por lo que el público deberá consultar esa información al momento de la venta.

El Abono Tempranero, que salió el 14 de noviembre, se agotó el mismo día, informó la organización. La siguiente oportunidad de compra será la venta general, con cinco modalidades de acceso: General, General Plus, Ascendente, VIP y Hospitality.

El Abono General incluye acceso a la programación musical, zonas de hidratación gratuita y oferta gastronómica. El recinto contará con más de 50 propuestas de alimentos, además de espacios y servicios diferenciados según la localidad elegida.

Las modalidades General Plus, Ascendente y VIP ofrecerán beneficios que varían entre categorías. Entre ellos figuran baños exclusivos, áreas de descanso, circuito cerrado del escenario principal, un pit lateral con vista preferencial y servicio de conserjería. Cada comprador deberá revisar qué prestaciones corresponden a su abono.

Hospitality incorporará selección gastronómica gourmet de cortesía, barra libre de bebidas internacionales, zona lounge y spa. Esta modalidad amplía los servicios disponibles para quienes busquen una experiencia con mayores comodidades durante su estancia en el festival.

Artistas y diversidad musical

El cartel combina nombres internacionales con figuras de la música mexicana y latinoamericana. La presencia de Caifanes y Julión Álvarez se suma a la de artistas como Charli XCX, Martin Garrix y Fontaines D.C., dentro de una programación distribuida en tres jornadas.