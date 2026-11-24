La controversia por un supuesto video del cuerpo de Julián Figueroa volvió a generar preocupación en Maribel Guardia, quien busca que el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas comparezca ante las autoridades para esclarecer lo que sabe sobre la presunta grabación.

La petición surgió luego de que el comunicador asegurara públicamente que tuvo acceso a un material audiovisual que supuestamente mostraba los restos del cantante cuando se encontraban en una funeraria. Según su relato, el video habría sido ofrecido a distintas personas a cambio de dinero.

Ante estos señalamientos, la actriz pretende que Cuevas sea citado a declarar ante el Ministerio Público, con el objetivo de conocer quién le mostró el contenido, de qué manera llegó a sus manos y qué información tiene sobre quienes presuntamente intentaron comercializarlo.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, Maribel Guardia expresó el profundo impacto que le provoca pensar que alguien pudo haber grabado a su hijo después de su fallecimiento.

La actriz reconoció que esta posibilidad representa uno de sus mayores temores y recordó que, desde la muerte de Julián, había contemplado que una situación de esta naturaleza pudiera ocurrir.

Asimismo, mencionó que conoce otros casos de figuras públicas cuyos cuerpos fueron grabados durante procedimientos posteriores a su fallecimiento, una situación que considera especialmente dolorosa por la falta de respeto a la intimidad de las personas y sus familiares.

¿Cómo habría llegado el supuesto video a Gabriel Cuevas?

De acuerdo con la versión del periodista, el encuentro ocurrió en abril de 2023, cuando una persona lo invitó a subir a un automóvil para mostrarle una grabación desde una computadora portátil.

Cuevas afirmó que el material supuestamente correspondía al cuerpo de Julián Figueroa y que quienes lo tenían buscaban venderlo a otras personas.

El comunicador también aclaró que rechazó adquirir el video y que no cuenta con ninguna copia de la grabación.

Ante la posibilidad de que su testimonio contribuya a esclarecer los hechos, Gabriel Cuevas manifestó su disposición para presentarse ante las autoridades y compartir los detalles que recuerda sobre aquel encuentro.

Por ahora, la atención se centra en conocer el origen del supuesto material y determinar quiénes habrían participado en su posible comercialización, mientras Maribel Guardia busca que se investigue lo sucedido y se esclarezcan los señalamientos relacionados con su hijo.