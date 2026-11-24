CIUDAD DE MÉXICO.— Vadhir Derbez tuvo una ficha roja de Interpol relacionada con la investigación por presunta violación que sigue la Fiscalía capitalina, afirmó su abogado, Enrique González Casanova. El litigante sostuvo que la alerta ya fue cancelada, aunque no exhibió documentos de la organización ni una resolución que permitiera corroborar ambas afirmaciones.

La declaración se produjo durante una entrevista difundida el 23 de noviembre, en la que González Casanova cuestionó la rapidez de las actuaciones. Según su versión, la investigación se integró en 20 días, la orden de aprehensión se obtuvo en 22 y la ficha roja se emitió dos días después. Esos plazos corresponden al relato de la defensa.

¿Qué declaró el abogado de Vadhir Derbez?

Una notificación roja solicita a las policías de los países miembros localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se tramita su extradición, entrega u otra acción judicial similar. Se sustenta en una orden dictada por las autoridades del país solicitante, pero no constituye por sí misma una orden internacional de detención.

Cada país determina, conforme a su legislación, qué efectos concede a ese aviso y si procede una detención. Interpol tampoco puede obligar a sus integrantes a arrestar a una persona. Cuando la búsqueda tiene como finalidad un enjuiciamiento, la notificación no significa que exista una condena ni elimina la presunción de inocencia.

La mayoría de estas alertas es de uso policial y no aparece en el sitio público de la organización. Por ello, consultar únicamente ese registro no permite establecer si una persona tiene o tuvo una notificación. En este caso, la afirmación sobre su existencia y cancelación permanece atribuida al abogado.

¿Cuál es el estado actual de la investigación?

La investigación capitalina continúa abierta. La Fiscalía ha señalado que el amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero no anuló las indagatorias. González Casanova reconoció que el actor no ha comparecido y que sus abogados no se han acreditado dentro de la carpeta, decisión que atribuyó a su estrategia de defensa.

La controversia sobre la representación legal antecede a estas declaraciones. La fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, Michelle Marisol Flores Ayala, había explicado que los abogados debían acudir ante el Ministerio Público para formalizar su intervención. También indicó que las autoridades buscaban la comparecencia del investigado para que pudiera declarar y aportar elementos en su defensa.