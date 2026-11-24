Después de varios años sin publicar un nuevo álbum, Luis Miguel prepara su regreso a la escena musical. El intérprete mexicano sorprendió a sus seguidores luego de que Spotify México anunciara, a través de sus redes sociales, la llegada de nueva música del llamado "Sol de México".

La noticia se dio a conocer esta tarde mediante una imagen que despertó todo tipo de expectativas entre sus admiradores, pues podría tratarse de la portada de su próximo disco o de un sencillo. En la fotografía aparece una parte del rostro del cantante, acompañado por un resplandor solar en el fondo.

La publicación también reveló la fecha en que estará disponible el nuevo material, que llegará antes de lo que muchos de sus seguidores imaginaban. Sin embargo, el anuncio ha generado gran expectación debido al prolongado tiempo que ha transcurrido desde su última producción discográfica.

Rumores sobre su regreso musical

Las versiones sobre un posible regreso de Luis Miguel a los estudios de grabación comenzaron a tomar fuerza desde octubre de este año, cuando surgieron especulaciones acerca de nuevos proyectos musicales.

Entre los detalles que circularon destacó una fotografía en la que el cantante aparece junto al productor Paul Jackson Jr., quien ha colaborado con reconocidas figuras de la música internacional como Michael Jackson, Whitney Houston y Elton John.

Su último álbum de estudio, titulado "¡México por siempre!", fue publicado en 2017 e incluyó canciones como "La fiesta del mariachi" y "Soy lo prohibido". Desde entonces, sus seguidores han esperado noticias sobre una nueva producción.

Luis Miguel también prepara su regreso a los escenarios

El regreso musical no sería la única sorpresa para los admiradores del intérprete de "La incondicional". El cantante también tiene previsto reencontrarse con su público mediante una nueva gira.

En septiembre pasado adelantó que trabaja en los preparativos de su tour 2027. Aunque todavía no se han revelado las fechas ni los países que formarán parte del recorrido, el anuncio ha incrementado la expectativa entre sus seguidores.

Con nueva música en camino y una gira contemplada para 2027, Luis Miguel se prepara para abrir una nueva etapa en su trayectoria artística, después de casi diez años sin presentar un álbum de estudio.