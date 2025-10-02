Hombre propone matrimonio en show de Leandro Ríos en Acuña ¡Estaba casado!

ACUÑA, COAHUILA – Una propuesta de matrimonio que debía ser romántica terminó en un escándalo de infidelidad y bochorno público. Un hombre, presuntamente casado, le propuso matrimonio a su pareja durante un concierto del cantante Leandro Ríos en la Feria de la Amistad de Acuña, Coahuila. Tras el suceso, el video de la propuesta se viralizó, revelando que el protagonista de la historia tenía una esposa e hijos, lo que desató una fuerte polémica en redes sociales.

El insólito momento, captado por otros asistentes y compartido en plataformas digitales por el usuario Janz Vinalay Jimenez, se convirtió en una tendencia viral. En la grabación, se observa al hombre haciendo la propuesta en el escenario ante miles de espectadores.

Consecuencias de la propuesta pública

La alegría del momento se disipó rápidamente. Según el usuario que viralizó las imágenes, el hombre lo contactó para solicitar que las grabaciones fueran eliminadas de internet, argumentando que la situación le estaba causando graves problemas maritales e incluso refiriendo que su madre había sido internada a causa del escándalo.

El caso desató una oleada de comentarios en redes sociales, donde los usuarios criticaron la falta de ética del hombre y su intento posterior de censurar el video. El usuario Janz Vinalay Jiménez, quien mantuvo el video en línea, cuestionó públicamente la doble vida del individuo, señalando: "Alguien que le diga algo a este caballero por favor que le recuerden lo que hizo arriba de un escenario frente a muchísimas personas y que le diga a Leandro Ríos que también lo borre de su página, o sea si sabe que tiene esposa e hijo para que anda haciendo este tipo de espectáculos".

Una infidelidad bajo los reflectores

El incidente de Acuña es un ejemplo de cómo los actos personales se vuelven públicos en la era digital. El caso fue comparado en redes sociales con un episodio de la Rosa de Guadalupe, y se convirtió en un debate sobre la infidelidad y la exposición en plataformas digitales. La propuesta de matrimonio en el show de Leandro Ríos es ahora un símbolo de las consecuencias que puede tener la falta de discreción en la vida privada de las personas.