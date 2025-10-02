ICE desplegará agentes en el Super Bowl de Bad Bunny

Washington, D.C., 1 de octubre de 2025. La participación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo en el próximo Super Bowl ha provocado una fuerte reacción por parte del Gobierno de Donald Trump, que anunció el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó la medida en una entrevista radiofónica en The Benny Show, afirmando que "no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar".

Lewandowski enfatizó que la aplicación de la ley migratoria no hará excepciones, incluso tratándose de un espectáculo protagonizado por una estrella internacional como Bad Bunny. "Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", sentenció.

Además, el funcionario expresó su rechazo hacia la elección del artista puertorriqueño, calificándolo de "una vergüenza" y asegurando que "parece odiar tanto a Estados Unidos".

La actuación de Bad Bunny, prevista para el 8 de febrero en Santa Clara, California, lo convertirá en el primer artista latino en presentarse en solitario en un medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, su designación ha provocado divisiones en la opinión pública, particularmente entre simpatizantes del movimiento Make America Great Again.

Sebastian Gorka, exasesor de Trump, criticó públicamente a la NFL en la red social X (antes Twitter), cuestionando la decisión de elegir a un artista que canta mayoritariamente en español para un evento deportivo nacional.