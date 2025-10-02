Presencia de ICE en el Super Bowl desata controversia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS – El Gobierno de Estados Unidos ha generado controversia al advertir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serán desplegados en el espectáculo del Super Bowl, a pesar de la presencia del superstar puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo. La medida y las declaraciones de un asesor de seguridad avivan la tensión en torno a la política migratoria del país.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue enfático al declarar que no existe lugar donde se pueda "brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente", incluyendo el Super Bowl. "Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", sentenció.

Disgusto con la elección de Bad Bunny

El funcionario también expresó el disgusto de la administración de Donald Trump por la elección de Bad Bunny para amenizar el entretiempo del evento deportivo más importante del país. Lewandowski calificó como una "vergüenza" la decisión de elegir a alguien que, a su juicio, "parece odiar tanto a Estados Unidos".

La elección del puertorriqueño, uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial, ya había dividido a la opinión pública, pues el propio Bad Bunny había afirmado en el pasado que evitó realizar conciertos en ciertos lugares de Estados Unidos ante la posibilidad de que ICE realizara redadas antimigrantes.

Un hito en medio de la polémica

A pesar de las amenazas de redadas de ICE, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl marcará un hito en la historia del evento, ya que será el primer artista latino en liderar el espectáculo de medio tiempo en solitario. El show tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

El cantante, conocido por su apoyo a su cultura y a Puerto Rico, ha manifestado su emoción por la oportunidad, pero la advertencia de ICE ha añadido una capa de tensión a lo que debería ser solo una celebración deportiva y musical.