Taylor Swift presenta 'The Life of a Showgirl': Lanzamiento Global

CIUDAD DE MÉXICO – La espera ha terminado para los swifties mexicanos. El nuevo álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, tendrá su lanzamiento global simultáneo y estará disponible en plataformas digitales esta misma noche. De acuerdo con la cuenta regresiva oficial, el estreno en México está programado para el jueves 2 de octubre a las 10:00 PM (hora del Centro de México), adelantándose a la fecha oficial de lanzamiento del 3 de octubre.

El material discográfico, que marca el doceavo álbum de estudio de la cantante, ya se perfila para batir récords en Spotify, Apple Music y otras plataformas de streaming.

Colaboraciones y homenajes: Lo que incluye el disco

The Life of a Showgirl contará con un total de 12 nuevas canciones. La producción marca el reencuentro de la intérprete con los productores Max Martin y Shellback, con quienes ya había trabajado en el aclamado álbum Reputation (2017).

Una de las sorpresas más esperadas es la colaboración con la cantante Sabrina Carpenter, quien fue telonera durante el "The Eras Tour" y que ahora unirá su talento en la canción que da nombre al disco: "The Life of a Showgirl".

Además de las nuevas pistas originales, Taylor Swift incluirá un homenaje al pop de los 90. El álbum presentará una versión especial de "Father Figure", uno de los temas más recordados del ícono pop británico George Michael, lo que ha generado gran expectación entre la audiencia.

El misterio del color naranja

El lanzamiento del álbum ha desatado diversas teorías entre los seguidores, especialmente en torno al simbolismo del color naranja que predomina en la promoción. Los swifties han especulado que la elección cromática podría ser una comparación con la Estatua de la Libertad en Nueva York, la cual originalmente era de color cobre y, debido a la oxidación a lo largo de los años, adquirió su actual tono verde.

El estreno del nuevo álbum de Taylor Swift se podrá disfrutar en todas las principales plataformas de música. Los fanáticos ya pueden hacer el pre-save para ser de los primeros en escuchar la nueva era musical de la artista.