Cazzu acusa a Nodal de 'mentir y manipular' y afirma que fue 'silenciada "

CIUDAD DE MÉXICO — La cantante argentina Cazzu rompió el silencio a través de sus plataformas digitales para acusar a Christian Nodal de incurrir en mentiras y manipulación sobre su conflicto familiar, afirmando además que fue silenciada mediante mecanismos legales.

El pronunciamiento de la artista se dio como respuesta directa a los comunicados emitidos previamente por el intérprete mexicano y su equipo jurídico respecto a la controversia por la denominada "Ley Cazzu" e iniciativas relativas a la patria potestad y custodia de su hija menor. Mediante una declaración pública, la cantautora sostuvo que ha sido sometida a una restricción legal injusta que le impide denunciar abiertamente los presuntos ataques y acoso de los que afirma ser víctima en el marco de la disputa judicial.

Cazzu denuncia manipulación en el conflicto familiar

La intérprete manifestó que mientras tuvo la oportunidad expuso su versión sobre la dinámica de crianza y los permisos de traslado, argumentando que las acciones legales emprendidas por la contraparte buscan desgastar su tranquilidad y recursos económicos bajo exigencias no vinculadas con el bienestar de la menor. Asimismo, reafirmó su postura de respaldar los proyectos legislativos orientados a proteger a las madres en situaciones de vulnerabilidad jurídica.

Respuesta de Christian Nodal y su equipo legal

Por su parte, la representación legal de Nodal sostuvo previamente que no existen resoluciones judiciales que determinen incumplimientos en sus obligaciones de manutención ni negativas para los permisos de viaje de la infante, argumentando que sus recursos jurídicos han estado orientados a cuestionar el uso de la imagen e historia de su hija para la promoción de iniciativas de ley.