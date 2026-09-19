Cazzu responde a postura de Nodal y reafirma su apoyo a madres y mujeres

Cazzu volvió a pronunciarse sobre la polémica relacionada con la llamada "Ley Cazzu", luego de que el equipo de Christian Nodal negara que el cantante pretenda detener esta iniciativa impulsada en México.

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista argentina, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que nuevamente se encuentra en la necesidad de defender su versión de los hechos. Sin mencionar de manera directa el comunicado difundido por el equipo de Nodal, la cantante hizo referencia a la situación legal y mediática que mantiene con el intérprete.

La relación entre ambos artistas continúa debido a que tienen una hija en común, Inti, de tres años, cuya custodia comparten. Desde su separación, los cantantes han mantenido posturas diferentes sobre diversos aspectos relacionados con la crianza de la menor.

Entre los temas que han generado diferencias se encuentran la pensión para Inti y los permisos para que la niña pueda viajar con Cazzu durante sus giras. Mientras Nodal ha sostenido que realiza depósitos millonarios correspondientes a la manutención, Cazzu ha negado esa versión. Asimismo, la cantante señaló anteriormente que el intérprete no le otorgaba los permisos necesarios para viajar con su hija, algo que Nodal rechazó.

¿Cómo ocurrió la polémica sobre la Ley Cazzu?

Cazzu asegura que fue silenciada. En su reciente publicación, la intérprete de "Mucha data" afirmó que después de compartir su versión sobre lo ocurrido tras la separación ha recibido numerosos ataques y que actualmente ya no tiene la posibilidad de denunciarlos de la misma manera.

La cantante sostuvo que sus declaraciones continúan formando parte de la realidad en la que ejerce su maternidad y aseguró que los ataques en su contra han aumentado.

Cazzu también afirmó que fue "silenciada" legalmente y consideró que esa situación permite, según su versión, que se manipule lo ocurrido entre ambos artistas.

La rapera señaló además que enfrenta situaciones que, desde su perspectiva, no están relacionadas directamente con la crianza de su hija y que estas circunstancias afectan su tranquilidad y sus recursos.

¿Qué plantea la llamada "Ley Cazzu"?

A pesar del conflicto, Cazzu aseguró coincidir con uno de los puntos señalados por el equipo de Nodal: que la historia debe conocerse tal como ocurrió y sin elementos que, de acuerdo con su postura, puedan modificarla.

La artista aprovechó su mensaje para reiterar que continuará respaldando iniciativas destinadas a proteger los derechos de las madres y las mujeres. Argumentó que su propia experiencia le permite dimensionar las dificultades que pueden enfrentar mujeres que no cuentan con recursos para defenderse.

La iniciativa tomó el nombre de Cazzu a partir de la situación que la cantante ha relatado respecto a los viajes de su hija. La propuesta fue presentada en México por la diputada Sandra Arreola Ruiz y plantea que, bajo determinadas circunstancias y cuando exista una acreditación legal de abandono por parte de uno de los padres, los menores puedan viajar sin requerir la autorización de ambos.

Después de que comenzó a difundirse la propuesta, también circuló un supuesto amparo mediante el cual Nodal buscaría impedir que avanzara.

El equipo legal del cantante negó esa interpretación y explicó que la solicitud no pretende cuestionar la iniciativa, sino evitar que se utilice el nombre de Cazzu y una historia relacionada con su hija para identificarla.

En su comunicado, los representantes de Nodal también rechazaron que el cantante haya negado permisos para que Inti viaje con su madre o para que Cazzu pueda trabajar. Asimismo, negaron que exista una resolución judicial que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones con su hija.

De esta manera, la polémica alrededor de la iniciativa continúa mientras ambos lados mantienen versiones distintas sobre los hechos relacionados con la crianza y los viajes de la menor.