Aleks Syntek explica su enojo en concierto y habla de dejar México

La presentación de Aleks Syntek durante los festejos por el Día de la Independencia en la alcaldía Benito Juárez generó una fuerte conversación en redes sociales, luego de que el cantante protagonizara varios momentos de tensión con algunos asistentes.

Durante el concierto del 15 de septiembre, el artista habló sobre distintos aspectos de su trayectoria y expresó su opinión respecto a la música que actualmente escucha el público. En particular, hizo referencia a los altibajos que ha experimentado en su carrera y al auge del reguetón.

Después de que circularan videos de la presentación, Syntek utilizó sus redes sociales para explicar el motivo de su enojo. Según relató, algunas personas habrían arrojado elotes y cervezas hacia sus seguidores que se encontraban en la parte posterior del público.

El cantante afirmó que su reacción estuvo relacionada con la presencia de personas vulnerables entre los asistentes, particularmente abuelas y niños, y sostuvo que no estaba dispuesto a permitir que fueran agredidos.

¿Qué provocó la molestia de Aleks Syntek?

Pero ese no fue el único momento que provocó su molestia. Durante uno de sus discursos, un asistente le pidió que interpretara una canción, situación que interrumpió lo que estaba diciendo. Syntek respondió que mientras más insistieran con la petición, menos dispuesto estaría a cantar, además de aclarar que el tema solicitado no era suyo, sino de "El Buki".

Tras la polémica, el intérprete también reaccionó a los comentarios publicados en redes sociales. En sus mensajes manifestó sentirse tranquilo por no coincidir con lo que calificó como una sociedad con emociones "enfermas" e "inmaduras". Asimismo, cuestionó las opiniones que surgieron después de su presentación y habló sobre la persistencia de la ignorancia y la falta de congruencia.

La postura de Syntek sobre el reguetón

La postura de Syntek ocurre en un contexto en el que desde hace tiempo ha manifestado públicamente su desacuerdo con el reguetón, principalmente por las letras que considera irrespetuosas y por las actitudes de algunos de sus intérpretes.

En medio de la controversia, el cantante publicó otro mensaje que llamó especialmente la atención, pues habló de abandonar temporalmente México. "México pronto te dejaré en paz", escribió, al tiempo que aseguró que ama al país y que tiene la intención de regresar con "excelentes noticias". También señaló que alejarse representa para él una forma de encontrar tranquilidad mental y espiritual.

Esta declaración coincide con lo expresado durante su presentación, cuando mencionó que se despedía de México y que, si las personas votaban para que se marchara, respetaría esa decisión.

El cantante también sostuvo que ha recibido poco apoyo de sus compatriotas y aseguró que se le han presentado obstáculos para estrenar una película escrita y dirigida por él. De acuerdo con sus declaraciones, el proyecto expone diversas verdades y no ha podido llegar al público debido a las polémicas en las que se ha visto involucrado, así como a la intervención de determinados periodistas y medios de comunicación.