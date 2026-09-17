Adrián Marcelo reacciona a controversias de Gala Montes en Las Vegas

MONTERREY — El creador de contenido Adrián Marcelo reaccionó públicamente a las recientes controversias que envuelven a la actriz Gala Montes, sugiriendo que la constante exposición mediática de la intérprete podría responder a una estrategia planificada para impulsar su carrera en la industria musical.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el regiomontano señaló que no cuenta con elementos para diagnosticar la situación de la actriz, pero expresó su deseo de que los incidentes observados en plataformas digitales formen parte de una campaña orientada a captar atención para sus lanzamientos artísticos. Marcelo afirmó que, tras la rivalidad sostenida en emisiones anteriores de programas de telerrealidad, ambas partes establecieron acuerdos a través de sus equipos para detener los ataques públicos y dar por concluidas las confrontaciones.

¿Qué declaró Adrián Marcelo sobre Gala Montes?

El influencer descartó intenciones de retomar disputas o emitir críticas contra Montes, argumentando que continuar con señalamientos en redes sociales resultaría repetitivo para la audiencia. Asimismo, envió un mensaje en el que deseó bienestar a la actriz en sus proyectos personales y profesionales, exhortándola a superar cualquier eventualidad compleja que pudiera estar enfrentando en su entorno actual.

Controversias en Las Vegas

Respecto a los recientes altercados entre la actriz y otras figuras del espectáculo o miembros del medio del entretenimiento durante su estancia en Las Vegas, el conductor se limitó a enmarcar dichos episodios dentro de las dinámicas posteriores al desenvolvimiento de figuras públicas en el ecosistema mediático, reiterando su postura de mantener la tregua acordada entre ambas partes.