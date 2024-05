Cazzu no quería ser novia de Christian Nodal, revela el cantante

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, habló recientemente sobre su relación con la famosa modelo argentina Cazzu.

El intérprete de 'Ya no somos ni seremos' y 'De los besos que te di', estuvo como invitado especial en el programa 'Noche de Luz', en el que confesó algunos secretos de su vida privada.

Nodal reveló que al inicio a Cazzu no le interesaba ser su novia, solo quería verlo de vez en cuando, mientras que él estaba perdidamente enamorado de ella.

"Ella no quería ser mi novia, pa´ empezar, decía: ´-Si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando´, pero yo ya estaba emperrado, esta mujer me vuelve loco, me encanta y ella me decía: ´-Vamos lento, vamos despacio´".

Además, confesó que le escribió una canción a la madre de su hija Inti, solo para verla y conocerla, debido a que era su amor platónico.

"Yo la miraba toda guapa, toda bella, decía ´mamasota´, es mi crush, ´te quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico?, ella a mí me encantaba, le mandé una canción solamente pa´ vernos y conocernos".

El famoso reveló que al día siguiente de que Cazzu le pidiera que fueran lento, Christian se fue a comprar una casa.

"Me decía: ´-Por favor, tranquilo´, y al día siguiente ya me había comprado una casa, ya tenía el carro".

Pese a que se encuentran muy enamorados y viviendo una de las mejores etapas de su vida, ninguno de los dos quiere casarse ahora.

"Con Julieta tengo un compromiso, si lo hacemos eso en un futuro, es meramente por la felicidad de regalarle ese momento y a las personas que amamos, sería muy bonito eso, pero si no pasa eso, no pasa nada, tenemos una bebé preciosa, Inti, que es mi sol, es mi vida, mi corazón, y siempre vamos a tener eso en común".