Censuran "Friends" en China; Eliminan personajes gay

Noticias de censura en China no es algo nuevo, pues el régimen chino no es ajeno a la idea de censurar o bien cortar de manera total contenido que no consideren apto para la nación, como contenido violento o sangriento pero también se puede censuran contenido que apoye a la democracia.

Ahora la guillotina de la censura cayo sobre la afamada serie americana "Friends" pues los canales chinos empezaron a transmitir la primera temporada de la serie de 1994, pero internautas chinos notaron una diferencia con la version original.

La versión china de Friends cortan todas las referencias a Carol y Susan, las cuales son dos personajes que están en una relación lésbica además otros tantos fans notaron también que cortaron contenido que hacía referencia a orgasmos y striptease.

En la red social china, Weibo, señalaron como la censura era demasiado pues "Cubrirse la boca y los oídos no significa que no exista" otros usuarios señalaron que en China ya hay dramas que presentan personajes gays por lo que esa censura era incensario.

La censura en China es muy prominente en especial para ámbitos de la vida privada que el gobierno chino considera problemáticos como lo fue la película "El Club De La Pelea" donde el final fue cambiado de manera total.