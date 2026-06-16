Martinoli revira a TUDN tras las críticas por las transmisiones del Mundial

La rivalidad entre TV Azteca y TUDN volvió a encenderse en medio de la cobertura de la Copa del Mundo. Recientemente, la televisora de Televisa compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó que sus narraciones se realizan directamente desde los estadios mundialistas.

En la publicación aparecieron David Faitelson, Andrés Vaca y Rafael Puente, acompañados del mensaje: "Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio. Saludos desde Dallas".

El comentario fue interpretado como una indirecta hacia TV Azteca, debido a que algunos encuentros del torneo han sido transmitidos por la cadena desde sus estudios y no desde las sedes de los partidos.

Ante esta situación, Christian Martinoli respondió durante una reciente emisión del programa Los Protagonistas, específicamente en el segmento denominado Noche de chistoretes.

Durante su presentación, el reconocido narrador lanzó un mensaje directo en respuesta a las críticas: "Hola, soy Christian Martinoli, me dedico a narrar desde el baño y desde ahí, desde el baño, orino a todos".

Por otra parte, Azteca Deportes anunció la transmisión del encuentro entre las selecciones de Argentina y Argelia, programado para disputarse este martes 16 de junio en el Estadio de Kansas a las 7:00 de la noche, tiempo de la Ciudad de México.