Susana Zabaleta denuncia robo en su casa y extorsión a su empleada: "México no es seguro"

La cantante y actriz Susana Zabaleta reveló a través de sus redes sociales que su casa fue víctima de un robo el domingo 26 de octubre, mientras se encontraba de vacaciones fuera del país. Según relató, los delincuentes lograron ingresar a su domicilio luego de extorsionar a la señora que trabaja con ella.

En un video publicado al mediodía, "La Zabaleta" explicó que recibió mensajes sospechosos de un remitente desconocido, lo que la llevó a comunicarse con su empleada. Fue entonces cuando descubrió que los responsables habían logrado sustraer diversos objetos de valor.

La soprano lamentó lo sucedido y expresó su frustración ante la inseguridad que, según dijo, persiste en México. "No es la primera vez que me pasa, me han robado en la casa, en la calle, me han extorsionado... México no es seguro, hay que tener mucho cuidado", señaló.

Horas después, la intérprete compartió otro momento en redes sociales donde se le veía más tranquila, acompañada de su pareja, el comediante Ricardo Pérez, con quien acudió a una función de ópera. "De un día que comenzó increíble y luego se volvió un terror, terminó siendo una maravilla", comentó.