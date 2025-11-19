Christian Nodal pide contrato justo a Universal Music tras resolución judicial

Christian Nodal lanza mensaje a Universal Music y pide un contrato justo

Tras no haber sido vinculado a proceso por presunta falsificación de documentos, Christian Nodal manda un mensaje a Universal Music.

Christian Nodal, junto a sus padres, venció legalmente a Universal Music.

Tras una larga audiencia realizada en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, una jueza de control resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar el uso de documentos falsos que acusó Universal Music en su denuncia.

Por lo que no se validó el delito por presunta falsificación en contratos relacionados con los derechos de autor de las canciones de Christian Nodal, de 26 años de edad.

Como era de esperarse, la prensa esperó por horas a la familia Nodal, quienes se mostraron agradecidos por la resolución judicial.

¿Qué ocurrió?

Christian Nodal lanza mensaje a Universal Music; pide un contrato justo. Acompañado de Jesús González y Silvia Cristina, sus padres, Christian Nodal celebró que, una vez más, los hechos hablen más que las palabras. "Quiero pedirles el espacio, con mucho respeto, con mucho cariño, así como se le dio la oportunidad al abogado de decir que había 33 documentos falsos y que estamos falsificando firmas, pues decirle que una jueza ya dictó que no hay vinculación, no hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento".