Christian Nodal obtiene resolución legal favorable en demanda de Universal Music

El cantante de regional mexicano Christian Nodal obtuvo una resolución legal favorable que lo libra de ser vinculado a proceso penal en el marco de la demanda interpuesta por su exdiscográfica, Universal Music. La disquera había acusado al artista y a sus padres de presunta falsificación de firmas en documentos internos.

La decisión fue tomada tras una audiencia que se extendió por más de 17 horas, donde se revisaron a fondo los argumentos y las pruebas de ambas partes. Las autoridades judiciales determinaron que no existían los elementos suficientes para confirmar dichas irregularidades, por lo que el proceso judicial en contra del cantante y sus familiares no continuará por esta vía.

¿Qué ocurrió?

El conflicto entre Nodal y Universal Music se originó en 2021, cuando el intérprete de "Adiós Amor" decidió no renovar su contrato con la disquera para firmar con Sony. Durante esta transición, Nodal solicitó que le fueran entregados los derechos de tres de sus producciones discográficas: Me Dejé Llevar, Ahora y AYAYAY. Universal respondió con una contrademanda por el supuesto delito de falsificación.

A pesar de esta victoria en la desvinculación a proceso, el cantante sonorense señaló que la batalla legal aún no concluye, pues continúa el proceso relacionado con los derechos de sus canciones, el cual seguirá discutiéndose en instancias legales.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Tras salir del juzgado, Nodal, aunque visiblemente cansado, se mostró satisfecho con el resultado y aprovechó para enviar un mensaje a los músicos emergentes: "A los artistas independientes, solo les digo: tengan mucho cuidado con lo que firman."

Con esta resolución, Nodal da un paso crucial en la larga disputa legal que ha marcado una parte importante de su carrera reciente.