Violencia en fila del concierto de Shakira en Veracruz

VERACRUZ, MÉXICO – La pasión por ver a la cantante colombiana Shakira en su concierto en Veracruz escaló a un nivel de violencia inesperado. Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra a varias fanáticas enfrentándose a golpes en la fila que se formó afuera del Estadio Luis Pirata Fuentes, recinto donde la artista se presentará este 24 de septiembre. El altercado, que incluyó tirones de pelo, manotazos y patadas, se desató cuando una de las asistentes intentó colarse en un lugar privilegiado.

El incidente, grabado por otros asistentes, muestra cómo una mujer con una blusa naranja intentó ocupar un puesto en la fila, lo que fue impedido por una fanática que ya llevaba tiempo esperando. Al no encontrar apoyo de las autoridades, el conflicto escaló rápidamente a una agresión física. La pelea fue tan intensa que otros hombres en el sitio tuvieron que intervenir para separar a las mujeres, mientras el resto de los fans de Shakira se vieron obligados a salir de la línea para evitar ser golpeados.

La ausencia de personal de seguridad para gestionar la fila ha sido criticada por el público, ya que el conflicto obligó a los asistentes a resolver el problema por su cuenta. El video se ha convertido en un tema de tendencia en las redes sociales, donde los usuarios debaten sobre los límites de la pasión por la música y la falta de organización en eventos masivos.

El concierto de Shakira en Veracruz es el último que la artista ofrecerá en México como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", antes de dirigirse a Nueva York para presentarse en el festival Global Citizen. Tras la presentación en el Estadio Luis Pirata Fuentes, la cantante colombiana retomará su gira en octubre, con presentaciones en su natal Colombia. El incidente, aunque aislado, pone de manifiesto la intensidad del fervor que despierta la cantante, incluso cuando este se traduce en actos de violencia.