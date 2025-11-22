Christian Nodal y Pepe Madero habrían peleado por Ángela Aguilar

Un explosivo rumor sacudió el mundo del espectáculo mexicano este viernes: un supuesto enfrentamiento físico entre el cantante de regional mexicano Christian Nodal y Pepe Madero, exvocalista de PXNDX, quienes habrían protagonizado un altercado por celos hacia Ángela Aguilar, esposa de Nodal. La situación escaló hasta los "jaloneos" y habría provocado la cancelación de una colaboración musical que ambos artistas tenían planeada.

La versión fue divulgada por la periodista Martha Figueroa, quien relató que los tres personajes coincidieron en un evento reciente mientras Nodal y Madero discutían los detalles de su proyecto musical conjunto. Según la fuente, el pleito se desató cuando el intérprete de "Adiós Amor" percibió una actitud de coqueteo de Madero hacia Ángela Aguilar.

¿Qué ocurrió?

Figueroa detalló que Christian Nodal se habría molestado al notar que Pepe Madero estaba prestando demasiada atención a la cantante. "Nodal voltea y se da cuenta que José Madero le está 'tirando el can' a Angelita Aguilar, o sea, a su esposa", relató la periodista sobre el momento que detonó la ira del cantante de regional.

El tenso ambiente rápidamente derivó en una confrontación física. "De repente ven que se le deja venir Nodal a Madero, se empezaron a jalonear: 'qué de qué', 'con mi vieja no te metas, es mi vieja', se empezaron a aventar y los tuvieron que separar", explicó Figueroa.

¿Cuáles son las consecuencias del altercado?

El incidente tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito profesional. La prometida colaboración musical entre el ex PXNDX y Christian Nodal quedó descartada. Se reportó que Madero abandonó el lugar de la reunión visiblemente molesto, supuestamente expresando que Nodal "está loco".

¿Qué dicen los medios sobre el conflicto?

El presunto pleito por Ángela Aguilar no solo terminó con la colaboración cancelada, sino que también alimentó especulaciones en la farándula. Figueroa sugirió que este conflicto, cargado de celos, podría ser la razón detrás de que Christian Nodal no mencionara a su esposa durante su discurso de agradecimiento en la reciente entrega de los Latin Grammy.

Hasta el momento, ni Christian Nodal, Ángela Aguilar ni Pepe Madero han emitido declaraciones oficiales a través de sus representantes o redes sociales para confirmar o desmentir la versión del altercado físico, dejando el supuesto enfrentamiento como uno de los temas más comentados de la semana en la prensa de espectáculos.