¿Christian Nodal ya tiene novia?: Sale con CEO de empresa inmobiliaria

Después de un difícil rompimiento, parece ser que Christian Nodal, ya cuneta con una nueva conquista, pues se le ha visto muy enamorado de una mujer llamada Aurora Cárdenas, la cual es una experta en bienes raíces, así como la CEO de la empresa "I did it for you".

El joven cantante fue captado muy pegado con la empresaria con la que se sospecha ya son novios, pues la madre de Nodal ya la sigue en Instagram.

Aunque no está confirmado que Christian Nodal y Aurora Cárdenas sean novios, es verdad que el cantante fue el primero en dejar claro que no habrá reconciliación con Belinda.