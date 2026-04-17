Christina Applegate, actriz de FRIENDS, fue hospitalizada de emergencia

La actriz Christina Applegate, recordada por su participación en la serie Friends, fue hospitalizada de emergencia en Los Ángeles, según reportes de medios estadounidenses.

De acuerdo con información difundida por Page Six, la intérprete habría sido ingresada a finales de marzo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si ya fue dada de alta ni los motivos específicos de su internamiento.

Un portavoz de la actriz evitó dar detalles sobre su condición actual o los tratamientos que estaría recibiendo, limitándose a señalar que Applegate enfrenta un historial médico complejo, del cual ha hablado públicamente en distintos espacios.

La artista, conocida también por su trabajo en Married... with Children, reveló en 2021 que padece esclerosis múltiple, un trastorno que afecta el sistema nervioso central y puede provocar síntomas como debilidad, problemas de movilidad, dolor muscular, mareos y alteraciones en la visión.

¿Qué ha declarado Christina Applegate sobre su salud?

En febrero de 2026, la actriz compartió que debido al dolor derivado de esta enfermedad pasa gran parte del tiempo en reposo, aunque continúa realizando esfuerzos para mantener actividades cotidianas, como acompañar a su hija a la escuela.

Detalles sobre la hospitalización de Christina Applegate

Recientemente, también publicó su autobiografía, donde relata su trayectoria profesional —incluyendo su salto a la fama a finales de los años ochenta— y su experiencia enfrentando esta condición.