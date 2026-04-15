Dagna Mata lanza acusaciones contra Nodal y revela crisis emocional de Ángela Aguilar

La controversia en torno al videoclip "Un vals" continúa escalando luego de que la modelo Dagna Mata hiciera nuevas declaraciones en las que acusa al cantante Christian Nodal de no haberle pagado por su participación en la producción, además de referirse al estado emocional de Ángela Aguilar en medio del escándalo.

Durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Mata aseguró que la situación "se está saliendo de control" y mencionó que, según lo que ha escuchado, Ángela Aguilar estaría atravesando un momento complicado debido a la polémica generada por el video, en el que también han surgido comparaciones con Cazzu.

En sus declaraciones, la modelo también denunció un presunto incumplimiento de pago por parte del equipo de Nodal. Explicó que el acuerdo contemplaba una remuneración en un plazo de 30 días; sin embargo, afirmó que han transcurrido 90 días sin recibir el dinero correspondiente por su trabajo como protagonista del videoclip.

Mata señaló que esta situación refleja una problemática frecuente dentro de la industria del entretenimiento, donde —según dijo— muchas personas aceptan condiciones desfavorables por necesidad laboral. Asimismo, acusó un posible abuso de poder durante la producción, aunque no ofreció mayores detalles.

La modelo indicó que llegó al proyecto a través de una recomendación en España y que desconocía inicialmente el rol que desempeñaría, ya que había más participantes en la grabación. También subrayó que las comparaciones entre mujeres en este tipo de contextos suelen desviar la atención de su trabajo y talento.

Respecto a posibles acciones legales, Mata no descartó proceder en contra del cantante o su equipo, aunque evitó profundizar debido a cuestiones jurídicas. Añadió que representantes del intérprete de "Te Amé" y "Botella tras botella" se han puesto en contacto con ella para atender la situación.

En redes sociales, usuarios han especulado sobre presuntas presiones para que la modelo no continúe hablando del tema; sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por las partes involucradas.