Taylor Momsen es hospitalizada tras picadura antes de show con AC/DC

La cantante Taylor Momsen vivió un nuevo episodio inesperado previo a una presentación, luego de sufrir una picadura de araña que derivó en su hospitalización días después de los conciertos de AC/DC en la Ciudad de México.

La vocalista de The Pretty Reckless fungió como acto telonero en el Estadio GNP Seguros, donde ya se encontraba con molestias provocadas por el veneno. Tras el incidente, fue atendida de inmediato en el mismo recinto, donde recibió una inyección para contrarrestar los síntomas.

¿Cómo ocurrió la picadura?

Antes del inicio del concierto, Momsen compartió imágenes en sus redes sociales mostrando la hinchazón y el enrojecimiento en su pierna derecha, consecuencia de la picadura. Agradeció además la atención médica recibida, destacando la labor de los doctores.

Acciones de la cantante

Un día antes de la segunda presentación de la banda, la cantante volvió a buscar atención médica debido a la aparición de un sarpullido en la zona afectada. A pesar de ello, decidió mantenerse firme y cumplir con su participación, reiterando que el espectáculo debía continuar.

Sin embargo, al finalizar el evento, regresó a la clínica donde permaneció internada durante la noche del 14 de abril y la madrugada del día 15.

Hasta ahora, no se ha confirmado si continuará como telonera en la última fecha de AC/DC, aunque tampoco se ha descartado su participación.

¿Quién es Taylor Momsen?

Taylor Momsen es una artista estadounidense que comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña, destacando por su papel como Cindy Lou en How the Grinch Stole Christmas. Con el tiempo, decidió enfocarse en la música y se convirtió en la vocalista de la banda de rock The Pretty Reckless, donde ha logrado gran reconocimiento por su estilo y voz distintiva.