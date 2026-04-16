Justin Berfield cancela su aparición en Monterrey por problemas de salud

MONTERREY — El actor estadounidense Justin Berfield, reconocido mundialmente por interpretar a "Reese" en la serie Malcolm el de en medio, canceló su esperada aparición en una convención de cultura popular en Monterrey programada para este fin de semana, según informaron los organizadores del evento.

A través de un comunicado oficial, la administración de la convención detalló que la ausencia de Berfield se debe a problemas de salud que le impiden viajar a México. Aunque no se especificó la naturaleza exacta del padecimiento, se confirmó que el actor se encuentra bajo supervisión médica y guardando el reposo necesario para su recuperación.

Impacto en los asistentes

La noticia generó una reacción inmediata entre los seguidores de la serie de televisión, quienes habían agotado los boletos para las sesiones de fotografías y autógrafos con el actor. Según el comité organizador, todas las personas que adquirieron entradas específicas para interactuar con Berfield recibirán el reembolso íntegro de su dinero.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a los fans, pero la prioridad absoluta en este momento es la salud de nuestro invitado", señaló el portavoz del evento. El proceso de devolución se llevará a cabo de manera automática a través de la plataforma de venta de boletos en un plazo no mayor a diez días hábiles.

Trayectoria y presencia en la cultura pop

Justin Berfield ha mantenido un perfil bajo frente a las cámaras en los últimos años, enfocándose principalmente en su faceta como productor cinematográfico. Su visita a Monterrey representaba una de las pocas oportunidades recientes para que el público latinoamericano conviviera con uno de los protagonistas de la icónica comedia de la cadena Fox.

La cancelación se suma a una serie de ajustes que el evento ha tenido que realizar en su cronograma de invitados internacionales. Sin embargo, los organizadores aseguraron que el resto de las actividades, que incluyen concursos de cosplay y paneles con otros actores de doblaje y televisión, se mantendrán sin cambios.

El futuro de sus presentaciones

Hasta el momento, los representantes de Berfield no han emitido una declaración adicional sobre si se buscará reprogramar su visita a la ciudad para una fecha futura. El actor tampoco ha realizado publicaciones en sus redes sociales personales respecto a su estado de salud actual.

La convención en Monterrey continúa siendo uno de los puntos de reunión más importantes para la comunidad de coleccionistas y entusiastas del entretenimiento en el norte de México, atrayendo anualmente a miles de personas de diversos estados del país.