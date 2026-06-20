Pato Merlín llegará a la mañanera de Sheinbaum y desata debate en redes sociales

El fenómeno viral del Mundial 2026 conocido como el pato Merlín tendrá un lugar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria confirmó que extenderá una invitación al popular personaje, que ganó notoriedad por apoyar a la Selección Mexicana mientras vende aguas y portar la camiseta del combinado nacional.

Reconocimiento a la figura viral

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la intención es reconocer la manera en que Merlín ha contribuido a difundir una imagen positiva de México en el contexto de la justa mundialista.

Según señaló, el caso del pato refleja características de la cultura mexicana y la forma en que la población proyecta su identidad. Además, destacó el alcance que puede tener la promoción espontánea generada a través de las personas y las redes sociales.

Reacciones en redes sociales

Sin embargo, el anuncio también provocó reacciones y cuestionamientos en plataformas digitales. Diversas voces han señalado que la reunión con el personaje viral ocurrirá antes de un posible encuentro con maestros y familias buscadoras, sectores que han buscado acercamientos con la presidenta sin conseguirlos.

Las críticas no se han dirigido al pato Merlín, sino a la decisión presidencial, ya que algunos usuarios consideran que el gobierno ha puesto especial atención en los temas relacionados con el Mundial y la proyección internacional del país.

Mientras tanto, la historia de Merlín continúa ganando popularidad y ahora lo llevará hasta Palacio Nacional, donde compartirá espacio con la presidenta tras convertirse en una de las figuras más comentadas en redes sociales.