Daniel Curtis Lee cuenta el difícil episodio tras intentar ayudar a Tylor Chase con un cuarto de hotel

Daniel Curtis Lee dio a conocer el 25 de diciembre un nuevo y complicado episodio relacionado con la situación de Tylor Chase, su excompañero en la serie Ned´s Declassified School Survival Guide, quien actualmente vive sin un hogar. A través de redes sociales, el actor explicó que su intención era resguardar a Chase de una fuerte tormenta que afectaba el sur de California.

Con ese objetivo, Lee decidió pagarle una habitación de motel para que pudiera pasar la noche bajo techo. Para concretar el hospedaje, manejó cerca de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside, convencido de que sacarlo de la calle, aunque fuera por unas horas, era la mejor opción posible en ese momento.

Daniel Curtis Lee ofrece ayuda a Tylor Chase

Según relató en Instagram, ambos pasaron parte del día juntos, caminaron, conversaron y compartieron una pizza antes de que Chase se registrara en el motel. Lee explicó que, debido a las lluvias y a las fechas festivas, solo buscaba ofrecerle un espacio básico donde pudiera resguardarse. Incluso expresó palabras de apoyo y confianza hacia su excompañero, asegurándole que creía en él y que seguirían adelante.

No obstante, la situación dio un giro inesperado. Horas después del registro, la administración del motel contactó a Lee para informarle que la habitación había quedado en condiciones alarmantes. De acuerdo con el reporte, la puerta estaba abierta, el refrigerador había sido volteado y el microondas se encontraba dentro de la bañera, lo que llevó al establecimiento a intervenir y cancelar el alojamiento.

Incidente en el motel

El hecho resultó especialmente doloroso para Lee, quien reconoció que la familia de Chase ya le había advertido sobre experiencias previas negativas al hospedarlo en hoteles. Aun así, decidió intentarlo nuevamente con la esperanza de un resultado distinto. "Pensé que no podía ser peor y me equivoqué", expresó.

Más allá del incidente, Lee aprovechó para cuestionar el estado del sistema de apoyo social en California. Señaló que, aunque existen opciones de ayuda, estas suelen estar saturadas y llenas de obstáculos burocráticos, lo que dificulta brindar atención efectiva a personas que la necesitan con urgencia.

Reacciones de exintegrantes de la serie

Otros exintegrantes de la serie también han manifestado su preocupación. Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned, expresó a TMZ su tristeza por la situación de Chase y explicó que los problemas de adicción y salud mental hacen que ayudar sea extremadamente complejo cuando la persona no busca activamente apoyo. Aun así, confió en que la visibilidad del caso pueda generar respaldo y oportunidades reales de tratamiento.