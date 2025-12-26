Navidad dividida: Nodal reparte juguetes en Zacatecas y su hija Inti enternece desde la distancia

Christian Nodal participó en una entrega de juguetes con motivo de la Navidad en el municipio de Teyahua, en Zacatecas, acompañado por su esposa, Ángela Aguilar, y otros integrantes de la familia Aguilar. La actividad se realizó la tarde del 24 de diciembre y quedó registrada en diversos videos que circularon rápidamente en redes sociales.

El cantante sonorense recorrió las calles de la comunidad junto a Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar a bordo de una camioneta desde la cual entregaban obsequios a los niños que se acercaban. Por su parte, Ángela Aguilar realizó el mismo recorrido en un vehículo distinto, acompañada por su madre, Aneliz Álvarez, y su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

La celebración de Nodal y su familia

Mientras esta actividad tenía lugar en Zacatecas, la hija de Nodal, Inti, se encontraba lejos del evento. Su madre, la cantante Cazzu, compartió en Instagram una imagen de la pequeña, quien cumplió dos años en septiembre. En la fotografía, sin mostrar el rostro de la niña, se observa a Inti jugando con un muñeco de Santa Claus.

La intérprete no dio detalles sobre el lugar donde celebraron la fecha, ni confirmó si se encontraban en Argentina u otro país. Ese mismo día, Cazzu también informó que logró comprar una casa, compartiendo una imagen del interior del inmueble aún sin amueblar. Meses atrás, en julio, había comentado en un podcast que dejó el departamento que rentaba porque no podía continuar pagándolo.

Momentos familiares en Nochebuena

La celebración navideña de Nodal continuó en familia. A través de sus historias en redes sociales, Leonardo Aguilar publicó una fotografía tomada durante la cena de Nochebuena, en la que se ve a Christian Nodal sentado junto a Ángela Aguilar y cerca de sus suegros, Pepe Aguilar y Aneliz.