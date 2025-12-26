Yolanda Andrade habla sobre su enfermedad y su última Navidad

A poco de que Yolanda Andrade publicara un video en el que agradece a su familia por organizar una cena para celebrar la llegada de la Navidad, ésta da nuevos detalles sobre su estado de salud.

Yolanda Andrade, quien vive con un aneurisma cerebral y esclerosis múltiple, causó preocupación entre sus fans al decir que quizá esta sea su última Navidad.

¿Qué declaró Yolanda Andrade sobre su enfermedad?

Posteriormente, en una nueva grabación compartida en Instagram, se sinceró sobre su situación, informó haber sido hospitalizada recientemente. "Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), citó y enseguida, con dificultad para articular palabras, la propia explica que el 2025 fue un año muy pesado tanto para ella como para sus seres queridos.

"Quizá les parezca raro este video", dice Yolanda Andrade, de 53 años de edad, y aclara estarse grabando por las personas que, como ella, luchan contra la ELA. De acuerdo con Wikipedia, se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro así como la médula espinal.

Detalles sobre la ELA y su impacto

Derivando en una degeneración de las células nerviosas y una parálisis gradual de los músculos voluntarios, es decir, dificulta el habla, comer e incluso respirar. Por lo que Yolanda Andrade da las gracias a la gente que está al pendiente y le manda buenos deseos ya que son su gran motivación.