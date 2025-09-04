Anillo de compromiso de José Manuel Figueroa: Historia con Ninel Conde y Marie Claire Harp

Ninel Conde y Marie Claire Harp se cuentan qué hicieron con el anillo de compromiso de José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa le dio anillo de compromiso a Ninel Conde y Marie Claire Harp, pero ninguna llegó al altar. Ninel Conde, de 48 años de edad, y Marie Claire Harp revelan qué hicieron con el anillo de compromiso de José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp, de 32 años de edad, y Ninel Conde estuvieron comprometidas con José Manuel Figueroa, de 50 años de edad, pero ninguna llegó al altar. Esto hicieron Ninel Conde y Marie Claire Harp con el anillo de compromiso que les dio José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp y Ninel Conde tienen mucho en común, pues ambas participaron en La Casa de los Famosos México y compartieron el novio.

Ninel Conde se comprometió con José Manuel Figueroa en 2005, mientras que Marie Claire Harp y el cantante se comprometieron en 2023. La cantante ha mencionado que no se casó con José Manuel Figueroa porque le fue infiel; años después aseguró que la había agredido.

En el caso de Marie Claire Harp, nunca aclaró los motivos que la llevaron a separarse de José Manuel Figueroa.