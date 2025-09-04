Expectativas altas con Lady Gaga en Merlina: ¿Qué papel tendrá?

Lady Gaga se une a Merlina: ¿Será la nueva amenaza o una aliada en la Academia Nevermore?

La expectativa por la segunda temporada de Merlina no deja de crecer, especialmente desde que se confirmó la participación de Lady Gaga, quien dará vida a un nuevo personaje en la historia: Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora que llegará a la Academia Nevermore con más preguntas que respuestas.

Aunque Netflix y la propia artista han mantenido en secreto los detalles sobre su papel, los fans ya han comenzado a tejer teorías sobre su posible influencia en la trama. ¿Será una aliada de Merlina... o una figura con intenciones ocultas?

Una incorporación que promete intensidad

La presencia de Lady Gaga ha generado revuelo desde su anuncio en noviembre, no solo por su fama internacional, sino por su habilidad para interpretar personajes intensos y complejos. Su experiencia previa en el género, particularmente en American Horror Story, alimenta las expectativas de que su papel en Merlina no pasará desapercibido.

Netflix ha descrito a Rosaline Rotwood como un personaje "legendario y enigmático", lo cual refuerza la idea de que no será una simple integrante del cuerpo docente. Su llegada podría estar ligada a los secretos más profundos de la Academia Nevermore o incluso a eventos que marquen un antes y un después en la historia de la familia Addams.

Intriga en el aire

Sin información oficial sobre si será una villana, mentora o una figura ambigua, lo cierto es que Lady Gaga podría convertirse en uno de los ejes narrativos de esta nueva entrega. Su personaje podría estar relacionado con antiguos conflictos, poderes ocultos o incluso con el pasado de Merlina.

Mientras tanto, la producción de la segunda temporada avanza, y la participación de Gaga mantiene a los fans en vilo, esperando descubrir qué papel jugará en el universo oscuro y excéntrico de Nevermore.