Facundo desata controversia al descubrir posible infidelidad

Controversia en 'La Casa de los Famosos': ¿Descubrió Facundo una infidelidad? Un extraño interrumpe llamada a su prometida

Un gesto romántico que terminó en rumor

El conductor y comediante Facundo fue tendencia esta semana tras un episodio inesperado en La Casa de los Famosos. Durante una dinámica, se le ofreció dinero, pero él prefirió una llamada con su prometida, Delia García, gesto que fue recibido con ternura por los fans. Sin embargo, lo que comenzó como un momento emotivo se tornó en especulación.

Facundo marcó tres veces:

Primera llamada: no fue atendida.

Segunda llamada: contestó un hombre desconocido, quien colgó inmediatamente.

Tercera llamada: finalmente logró hablar con Delia.

El detalle que desató la polémica

La intervención del hombre desconocido despertó sospechas en redes sociales, donde muchos comenzaron a especular sobre una posible infidelidad. Aunque Delia le expresó amor y cariño:

"Te extraño... te amo",

la llamada fue breve, lo que sumado a la reacción emocional de Facundo—quien salió llorando y visiblemente afectado—encendió aún más el debate.

La respuesta de Delia García

Delia rompió el silencio desde sus historias de Instagram, lanzando un mensaje dirigido tanto a Facundo como a la audiencia:

"Te extraño mucho, eres increíble, tu barrio te respalda hoy y siempre. No demos por hecho todo. Si tienes a alguien especial... ¡llámale!"

Con ello intentó disipar rumores y transmitir confianza en su relación, aunque los comentarios en redes continuaron manifestándose entre escépticos y seguidores solidarios.

¿Quién es Delia García?

Profesión: diseñadora, atleta y locutora de 36 años, Delia alcanzó notoriedad tras su participación en el reality La Isla, plataforma que le permitió conocer a Facundo.

Historia de amor: iniciaron como amigos hace ocho años (siete meses de amistad previa a la relación formal).

Propuesta de matrimonio: Facundo la hizo dentro del mismo reality, uno de los momentos más virales de la temporada.

Datos curiosos:

La pareja tiene 11 años de diferencia de edad, sin que eso adelante obstaculizara su relación.

Facundo describe a Delia como su "gran apoyo" en diversas entrevistas.

Su compromiso dentro del reality generó gran impacto mediático.

El fenómeno mediático que sigue dando de qué hablar

Aunque no hay evidencia de infidelidad, la incógnita sobre el hombre que contestó la llamada y la rapidez con la que colgó ha mantenido el tema entre los más comentados. Este episodio ilustra cómo los realities convierten lo privado en fuente de debate público, y cómo un simple malentendido puede convertirse en fenómeno viral en minutos.

Por ahora, la pareja permanece unida, pero el incidente se sumará a la colección de momentos virales que consolidan a La Casa de los Famosos como un imán de atención en México y Latinoamérica.