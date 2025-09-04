Influencer Marianne Gonzaga desata críticas al hablar de su estancia en centro juvenil

Marianne Gonzaga genera polémica al calificar su detención como un "campamento" con terapias y clases recreativas

CIUDAD DE MÉXICO — La influencer Marianne Gonzaga desató una ola de críticas en redes sociales al describir su estancia en el centro de detención juvenil como si hubiese sido un campamento. En un video publicado, afirmó que la reclusión incluyó atención médica, dormitorios compartidos, clases de música, cocina, boxeo, una hora semanal de terapia, e incluso talleres para aprender a cocinar pay de limón, empanadas y yakimeshi. ([turn0search0], [turn0search4])

La joven relató con aparente tranquilidad:

"Había dormitorios individuales... y luego uno con cuatro niñas. Nos daban clases de música... tomaba terapia semanal de una hora... aprendí a tocar guitarra, inglés... clases de box... gastronomía... pay de limón, empanadas, yakimeshi."

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción en redes. Usuarios expresaron indignación al considerar su experiencia como una minimización del delito grave que cometió:

"[...] lo cuenta como si hubiera ido a Disneylandia..."

"Escuche bien?! Casi mata a alguien y en su tiempo encerrada le enseñaron box!!!?"

"Se fue de vacaciones entonces!!"

El episodio recordó el contexto del caso: en febrero de 2025, Marianne —menor de edad en ese momento— apuñaló repetidamente a la modelo Valentina Gilabert, quien sufrió heridas graves en tórax, cuello y mano. Luego de cinco meses en internamiento preventivo, y tras un acuerdo y perdón por parte de la víctima, obtuvo su libertad condicional bajo medidas de supervisión judicial.