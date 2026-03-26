Kika Edgar es hospitalizada de emergencia en Hermosillo por apendicitis

La cantante y actriz Kika Edgar fue hospitalizada de emergencia tras presentar complicaciones de salud derivadas de un cuadro de apendicitis, que requirió una cirugía urgente.

Hospitalización en Hermosillo

Los hechos ocurrieron en Hermosillo, Sonora, donde la artista comenzó a sentirse mal, lo que motivó su traslado inmediato a un hospital. Allí fue atendida y operada para prevenir mayores riesgos.

Estado de salud y recuperación

Tras la intervención, se informó que Kika Edgar se encuentra estable y bajo observación médica mientras avanza en su proceso de recuperación. Debido a la situación, la cantante tuvo que cancelar algunas presentaciones programadas, y su equipo solicitó comprensión del público ante este imprevisto. Por el momento, no se han dado más detalles sobre su estado de salud, aunque se espera que pueda retomar sus actividades de manera gradual en los próximos días.