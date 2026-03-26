Mhoni Vidente advierte a Peso Pluma sobre problemas legales inminentes

CIUDAD DE MÉXICO — La famosa astróloga Mhoni Vidente ha generado una fuerte sacudida en el mundo del espectáculo tras lanzar una alarmante predicción sobre el futuro inmediato del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. Durante su reciente lectura de cartas este jueves, la pitonisa advirtió que el intérprete de "Ella Baila Sola" podría enfrentar problemas legales severos que lo llevarían a prisión, vinculando esta posibilidad con los persistentes rumores sobre el presunto consumo de sustancias ilícitas por parte del artista.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Peso Pluma?

La predicción de Mhoni Vidente ocurre en un momento de alta exposición mediática para Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, quien en las últimas semanas ha sido objeto de críticas y especulaciones en redes sociales debido a comportamientos captados en video durante sus presentaciones en vivo. Con un tono directo, la vidente lanzó un mensaje contundente al artista: "Aplácate, Peso Pluma, porque te van a encerrar", sugiriendo que las energías que rodean al cantante indican una intervención inminente de las autoridades, ya sea en México o en Estados Unidos.

Según la lectura de la vidente, la carta de "El Loco" y la de "La Justicia" dominan el panorama de Peso Pluma para este 2026. Mhoni aseguró que el éxito meteórico del cantante ha traído consigo amistades y hábitos que están nublando su juicio, lo que podría derivar en un escándalo judicial relacionado con la posesión o el consumo de drogas. La astróloga enfatizó que, si el joven músico no realiza un cambio radical en su estilo de vida y se aleja de entornos nocivos, la sombra de la cárcel se materializará antes de que termine el año, truncando su carrera en la cima de la popularidad.

Reacciones a la predicción de Mhoni Vidente

Analistas de la industria musical señalan que, aunque las predicciones de Mhoni Vidente pertenecen al ámbito del esoterismo, suelen reflejar las preocupaciones que ya circulan en la opinión pública. La imagen de Peso Pluma ha estado bajo un escrutinio constante debido a la naturaleza de sus letras y el ritmo de vida acelerado que proyecta. No obstante, el equipo del cantante no ha emitido declaraciones oficiales respecto a estos rumores ni a las advertencias de la vidente, manteniendo su enfoque en la gira internacional y los próximos lanzamientos discográficos programados para este primer semestre del 2026.

Por su parte, los seguidores del artista han reaccionado de manera dividida ante la predicción. Mientras algunos piden que se respete la vida privada del intérprete, otros han manifestado su preocupación por su bienestar físico y mental, instándolo a cuidar su salud para evitar que los pronósticos de Mhoni se cumplan. La vidente cerró su segmento recomendando al cantante realizarse una limpieza espiritual y buscar apoyo profesional para manejar el estrés de la fama, reiterando que "el destino se puede cambiar, pero solo con voluntad".

Impacto de la predicción en la carrera de Peso Pluma

Con este nuevo vaticinio, la controversia sigue persiguiendo a la figura más prominente de los corridos tumbados. Mientras Peso Pluma continúa llenando estadios, la advertencia de "te van a encerrar" queda resonando en el ecosistema digital, alimentando el debate sobre los límites del éxito y las consecuencias de los excesos en la industria de la música contemporánea. El tiempo determinará si las cartas de Mhoni Vidente fueron un aviso oportuno o simplemente parte de la mística que rodea a las estrellas del momento.