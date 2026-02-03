Bad Bunny desata polémica en Estados Unidos antes del Super Bowl LX

A pocos días de celebrarse el Super Bowl LX, el foco de atención no solo está en el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también en la figura de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño, quien encabezará el show de medio tiempo en el Levi´s Stadium, se ha convertido en blanco de fuertes críticas por parte de usuarios estadounidenses en redes sociales.

La controversia estalló después de que Bad Bunny obtuviera el Grammy a Álbum del Año, el galardón más importante de la premiación. A partir de ese momento, plataformas como X se llenaron de mensajes en inglés en los que se cuestiona su elección como protagonista del espectáculo del Super Bowl e incluso se promueve un boicot tanto al evento deportivo como a las marcas anunciantes.

La elección de Bad Bunny genera debate

Entre las publicaciones más recurrentes, algunos usuarios advirtieron sobre una posible caída histórica de audiencia, mientras otros aseguraron que no verán ni el partido ni el espectáculo de medio tiempo. También hubo llamados directos a presionar a los patrocinadores, señalando que el boicot debería centrarse en quienes compran espacios publicitarios durante el evento.

El descontento se intensificó luego del discurso del artista durante la ceremonia de los Grammy. Bad Bunny, quien en la noche también fue reconocido como Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por EoO, lanzó un mensaje crítico contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en referencia a recientes redadas que han generado polémica.

Críticas tras el discurso en los Grammy

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", expresó el cantante desde el escenario, palabras que provocaron reacciones divididas y alimentaron aún más la discusión en redes sociales.

Mientras el Super Bowl LX se acerca, la presencia de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo continúa generando debate y reacciones encontradas entre el público estadounidense.