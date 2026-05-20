Paolita Suárez sufre accidente automovilístico en León, Guanajuato

Paolita Suárez sufre aparatoso accidente vial en León

La influencer mexicana Paolita Suárez sufrió un fuerte accidente automovilístico la noche del martes en la ciudad de León, Guanajuato, luego de que la camioneta en la que viajaba se impactara contra un camión repartidor sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos.

De acuerdo con los primeros reportes, la creadora de contenido presuntamente conducía una camioneta tipo "pick-up" color rojo cuando ocurrió el choque por alcance. Tras el impacto, la unidad presentó severos daños materiales, principalmente en la parte frontal derecha.

El accidente y su atención médica

Al lugar acudieron elementos de Policía Vial y cuerpos de emergencia para atender la situación y controlar la circulación vehicular en la zona. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la influencer, quien habría resultado lesionada y posteriormente fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

El accidente generó preocupación entre seguidores y amigos cercanos de la integrante de "Las Perdidas". La también influencer Wendy Guevara reaccionó durante una transmisión en vivo al enterarse del percance, mostrando preocupación antes de finalizar abruptamente su transmisión.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.