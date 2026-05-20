BTS celebra su debut con concierto en Cinépolis de México

Cinépolis llevará concierto de BTS a salas de México en fecha especial

En una fecha especial para BTS, Cinépolis traerá el concierto World Tour Arirang a salas de México; acá todos los detalles.

BTS volverá a las salas de cine de México gracias a Cinépolis con transmisión de concierto desde Busan en Corea del Sur, en una fecha especial para las ARMYs y la agrupación del K-pop.

¿Cuándo se transmitirá el concierto de BTS en Cinépolis?

El concierto de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y JungKook de BTS desde Busan en el Asiad Main Stadium se transmitirá en cines de todo el mundo, por lo que en México llegará a las salas de Cinépolis.

El día de la transmisión del concierto de BTS en Cinépolis será el próximo sábado 13 de junio, fecha misma que celebré el debut de la banda en 2013.

Por lo que el concierto de los 13 años de carrera de BTS será especial y los ARMYs en México podrán disfrutarlo en Cinépolis.