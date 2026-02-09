Donovan Carrillo competirá por México en Juegos Olímpicos de 2026

¿Quién es Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo nació el 17 de noviembre de 1999 e inició en el patinaje artístico a los ocho años.

¿Qué deporte practica Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo es patinador artístico mexicano.

¿Qué edad tiene Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo, patinador mexicano, tiene 26 años.

¿Donovan Carrillo está casado?

Donovan Carrillo mantiene su vida sentimental en privado, por lo que se desconoce si tiene pareja o está casado.

¿Qué signo zodiacal es Donovan Carrillo?

El patinador artístico Donovan Carrillo es del signo zodiacal de Escorpio, debido a que su fecha de nacimiento es el 17 de noviembre de 1999.

¿Donovan Carrillo tiene hijos?

No. Donovan Carrillo no tiene hijos, o al menos no se conoce públicamente un dato al respecto.

¿Qué estudió Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo tiene estudios en la carrera de Administración de Empresas.

Principales logros de Donovan Carrillo

La primera medalla de Donovan Carrillo en un torneo senior llegó en el Philadelphia Summer Internacional 2019, donde consiguió la medalla de plata.

Estos son los mejores resultados del mexicano en patinaje artístico:

Juegos Olímpicos de Invierno

Lugar 22 en Beijing 2022

Campeonato Mundial

Lugar 15 en el Mundial de Montreal 2024

Lugar 20 en el Mundial de Estocolmo 2021

Cuatro Continentes

Lugar 15 en el Cuatro Continentes de Pekín 2026

Lugar 11 en el Cuatro Continentes de Seúl 2025

Lugar 15 en el Cuatro Continentes de Shanghái 2024

Lugar 15 en el Cuatro Continentes de Seúl 2020

Competiciones Internacionales

Medalla de plata en Challenge Cup 2025

Medalla de plata en Bavarian Open 2025

Medalla de plata en NRW Trophy 2024

Medalla de plata en NRW Trophy 2023

Medalla de plata en Tayside Trophy 2023

Medalla de plata en Philadelphia Summer International 2019

Medalla de bronce en Skate to Milano 2025 (Clasificatorio Olímpico)